Nantes : Pallois en Equipe de France, la grosse cote !

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Homme fort du FC Nantes dans la quête de la Coupe de France, Nicolas Pallois a fait chavirer le stade de la Beaujoire mercredi soir.

Auteur du but de la victoire dans le derby contre Rennes mercredi soir, Nicolas Pallois est indéniablement l’un des hommes en forme du FC Nantes. Solide défensivement, le défenseur central des Canaris se montre en plus décisif comme au Vélodrome avec une subtile passe décisive contre l’OM ou face à Rennes mercredi avec une reprise de volée inattendue du pied gauche. Après le succès des Nantais mercredi soir, Antoine Kombouaré n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’importance de Nicolas Pallois ainsi que de sa forme qu’il juge internationale.

Kombouaré très élogieux envers Pallois

« Son but exceptionnel... Il n'y a rien de plus beau. Même lui, il a certainement imaginé plein de scénarios, mais celui-là... Marquer de volée et offrir la victoire, il faut qu'il le garde en mémoire pour longtemps. Sa finale a été exceptionnelle. Son niveau ? C’est pour ça que je le fais jouer. C’est exceptionnel de le voir dans cette forme, très fort défensivement et à l’aise avec le ballon. Et maintenant il fait ça... C’est son premier but de la saison ! Il tire les autres vers le haut. Il a été le meilleur en finale, il continue sur sa lancée. Il est dans une forme internationale » a lancé Antoine Kombouaré, conscient de l’importance de Nicolas Pallois au FC Nantes. Avec ironie, le compte Twitter du site @SoFoot a rendu à sa façon un bel hommage à l’ex-défenseur des Girondins de Bordeaux. « Vous vous rendez compte à quel point on y va armé à cette Coupe du Monde ? Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, les frères Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Nicolas Pallois...C'est fou ! » a lancé le site sur un ton décalé. Tout en rendant un bel hommage à celui qui est sans conteste l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste cette saison.