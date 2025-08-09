Nantes officialise la signature d'un attaquant international

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le FC a officialisé la signature d'Amady Camara. L'attaquant international malin est prêté pour une saison par le Sturm Graz.

« Le FC Nantes est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec le club de Sturm Graz, récent champion d'Autriche, et Amady Camara pour le prêt avec option d'achat de l'attaquant pour la prochaine saison. Jeune (20 ans) et prometteur, Amady Camara a découvert le monde professionnel au sein du club autrichien avec lequel il a disputé 21 matches (3 buts et 2 passes décisives). International avec le Mali depuis septembre dernier, le natif de Bamako a déjà aussi goûté aux joutes européennes avec le Sturm Graz, en Ligue des Champions et en Conference League », précise le FC Nantes dans un communiqué.