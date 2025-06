Nantes ‍: Les offres pleuvent pour ce buteur, ce n'est pas Abline

Après une saison vécue dans la peur de la course au maintien, le FC Nantes veut renouveler son cycle. Le club de Loire-Atlantique a nommé Luis Castro en tant qu’entraineur et certains cadres devraient quitter le club sur le marché estival.

Le FC Nantes va se faire dépouiller son secteur offensif. Outre le départ quasiment acté de Moses Simon du côté du Paris FC, les Canaris vont peut-être perdre Matthis Abline et Mostafa Mohamed. Après une saison difficile en Ligue 1, Antoine Kombouaré n’a pas été conservé par la direction des Kita. Le board nantais fait désormais confiance à Luis Castro. Le Portugais, ancien entraîneur de Dunkerque, veut imposer sa patte au bord de la Loire. Pour cela, un certain renouvellement d’effectif est attendu. Sur le marché des transferts, Mostafa Mohamed est également l’un des noms cités pour quitter les Canaris. Outre la Turquie, c'est la Grèce qui s’intéresse à l’Égyptien. Le FC Nantes doit faire rentrer de l’argent dans les caisses avant de passer la DNCG et de pouvoir recruter.

🚨 According to @EgyProf , Mostafa Mohamed has 3 offers currently:



- Panathinaikos 🇬🇷

- Basaksehir 🇹🇷

- an unnamed German club 🇩🇪



In any case, Mostafa Mohamed “99% will not be an FC Nantes player next season” and will continue in Europe. pic.twitter.com/CvW7Gs0LBH