Nantes ‍: Le remplaçant de Pallois arrive de Turquie

Le FC Nantes va connaitre pas mal de changements cet été lors du marché des transferts. En défense, le club canari a déjà perdu Nicolas Pallois, qu'il faudra donc remplacer.

Le FC Nantes sort d'une saison plus que stressante et décevante en Ligue 1 et espère repartir sur de bonnes bases dans les prochaines semaines. Les Canaris savent que cela passera par des changements importants. Les pensionnaires de La Beaujoire veulent notamment renforcer leur défense, récemment amputée de Nicolas Pallois, parti au Stade de Reims. Le FC Nantes n'a pas un budget énorme mais veut tout de même se montrer ambitieux dans certains dossiers. Et la formation nantaise pourrait bien avoir trouvé son bonheur en Turquie du côté du Fenerbahce.

Nantes prêt à miser sur un Brésilien pour sa défense

Selon les informations de BM1907Legend, le FC Nantes fait en effet partie des clubs intéressés par Rodrigo Becão, défenseur brésilien du club stambouliote. Ce dernier cherche à quitter le Fener, alors que José Mourinho ne lui fait pas confiance. Outre les Canaris, Becão est courtisé par l'Udinese et des clubs brésiliens. Le natif de Salvador est estimé à quelque 5,5 millions d'euros par Fenerbahce. A 29 ans, Rodrigo Becão pourrait être un joli coup réalisé par le FC Nantes, qui cherche des joueurs d'expérience et dotés de caractère. A noter que les Nantais devront aussi compenser certains autres départs importants, comme par exemple celui de Moses Simon au Paris FC. Il se dit aussi que Pedro Chirivella pourrait suivre le mouvement et partir en Grèce. Les fans et observateurs de la Maison Jaune attendent des investissements de la part de Waldemar Kita. Sa gestion du club est toujours très contestée. Si Nantes a assuré sa survie dans l'élite la saison passée, elle était de justesse.