Nantes : Laurent Blanc ou Patrick Vieira pour remplacer Gourcuff ?

Dans : FC Nantes.

L'avenir de Christian Gourcuff sur le banc du FC Nantes semble bien sombre après la claque prise face à Strasbourg. Waldemar Kita doit rapidement trancher.

Le président du FC Nantes va très certainement rapidement s’offrir le quinzième entraîneur depuis qu’il a acheté le club il y a treize ans puisque sauf miracle Christian Gourcuff ne sera plus le coach des Canaris d’ici 24 heures. Pour l’instant, Waldemar Kita veut négocier le départ de Gourcuff, lequel n’envisage pas de démissionner alors que son contrat avec Nantes s’achève en juin 2021. Une fois ce point réglementaire et budgétaire réglé, il est évident que le boss nantais va probablement sacrifier son technicien. Cela a sauté aux yeux dimanche à la Baujoire, Christian Gourcuff n’a plus la main sur ses joueurs et le naufrage face à Strasbourg (0-4) a montré que la rupture était totale entre Gourcuff et le vestiaire.

Concernant le nouvel entraîneur du FC Nantes, c’est très vite le nom de René Weiler qui a été évoqué, mais le technicien suisse a la réputation d’être très dur et cela ne colle pas avec ce que souhaite Waldemar Kita, encore une fois conseillé par Mogi Bayat, agent toujours proche du président nantais. Ce lundi après-midi, L’Equipe annonce que ce sont désormais deux champions du monde 98 qui pourraient être à la lutte pour succéder à Christian Gourcuff. En effet, Kita pense à Laurent Blanc, toujours sans poste mais qui récemment confié qu'il pensait surtout à entraîner des jeunes, et Patrick Vieira, limogé la semaine passée par l’OGC Nice après une série de mauvais résultats. Quoi qu’il en soit la décision devrait rapidement tomber.