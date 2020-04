Nantes : La médaille de Denoueix achetée 12.600 euros par les supporters

Dans : FC Nantes.

Afin de venir en aide aux soignants du CHU de Nantes, Raynald Denoueix avait mis en vente sa médaille de champion de France. Des fans nantais l'ont achetée...et lui ont rendue.

C’était un très beau geste, c’est devenu une belle histoire tout court. Afin d’apporter un soutien financier aux soignants du CHU de Nantes, Raynald Denoueix, entraîneur des Canaris lors du titre de champion de France en 2011, avait mis en vente sa médaille du titre aux enchères. Le prix de ce trophée a vite augmenté, et a provoqué une réaction des supporters du FC Nantes. Souhaitant que cette médaille reste la propriété de Raynald Denoueix, près de 500 fans nantais se sont regroupés et ont fait monter les enchère jusqu’à 12.600 euros, prix auquel ils étaient les derniers acheteurs. Après avoir déboursé cette somme, les supporters ont donc acheté la médaille et l’ont laissé à l’ancien entraîneur du FC Nantes. La somme recueillie sera elle versée en faveur des soignants comme cela avait été prévu.