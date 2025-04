Nantes ‍: Kombouaré rassuré, Lafont est prêt pour le PSG

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Victime d’une béquille à Rennes (défaite 2-1) vendredi, Anthony Lopes risque de manquer la réception du Paris Saint-Germain mardi. Le gardien titulaire du FC Nantes laisserait la place à Alban Lafont, de retour dans les plans de l’entraîneur Antoine Kombouaré.

Derby frustrant pour le FC Nantes. A cause d’un but encaissé à la 86e minute, les Canaris ont concédé la défaite à Rennes vendredi. Et ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle de la soirée. Déjà touché à la cuisse, le gardien Anthony Lopes a reçu au coup sur la même zone en concédant le penalty sur Mousa Al-Tamari. L’ancien Lyonnais, contraint de sortir, n’a pas donné des signes rassurants à Antoine Kombouaré.

Lopes vers un forfait

« C’est une grosse béquille, a indiqué l’entraîneur du FC Nantes. Par rapport à ce qu’il a reçu il y a une quinzaine de jours au niveau du côté de la cuisse, là c’est un peu plus bas mais c’est vrai que c’est une très grosse béquille. Je crois qu’il s’est fait tamponner justement sur le penalty. Ce n’est pas bon signe, mais on attend demain pour les examens et on aura un peu plus de nouvelles sur la gravité ou non de la blessure. » En cas de forfait contre le Paris Saint-Germain mardi, c’est Alban Lafont qui prendrait le relai. L’ancien titulaire, longtemps écarté, a réintégré le groupe du Kanak.

« Je suis très content de son attitude, de son comportement, expliquait Antoine Kombouaré cette semaine. Mais il sait aussi comment je fonctionne, je ne fais pas de cadeau. Aujourd’hui, il a gagné la possibilité de revenir s’entraîner avec le groupe. Si je l’avais mis en réserve, c’est parce qu’il était en difficulté. Depuis, il n’y a rien à dire sur son travail. Je suis super content de l’avoir avec nous. (…) Il travaille sans état d’âme. Il se prépare déjà pour la saison prochaine et il n’y a pas mieux pour ça que de faire ce qu’il fait en ce moment. » Le dernier match d’Alban Lafont remonte au 24 novembre dernier.