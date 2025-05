Nantes ‍: Kombouaré bientôt viré, Kita va craquer

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

La défaite de Nantes à domicile contre Angers (0-1) pourrait être fatale à Antoine Kombouaré, de plus en plus contesté au sein de la famille Kita.

15e de Ligue 1 avec 32 points, le FC Nantes n’est toujours pas mathématiquement sauvé à deux journées de la fin du championnat. Les Canaris sont toujours sous la menace du Havre, actuel 16e et premier barragiste avec un seul point de différence. Et même si le calendrier des Normands ressemble à celui de la mort en cette fin de saison (OM et Strasbourg), une désillusion reste possible pour Nantes. La défaite contre Angers ce dimanche pourrait d’ailleurs être celle de trop pour Antoine Kombouaré, déjà fragilisé cet hiver, et qui fait de nouveau débat au sein de la famille Kita.

Tout le stade est debout. 35.000 personnes. Tout le monde chante « on se fait chier !!! »

C’est mythique 🤣#FCNantes pic.twitter.com/mHiRuNVjkx — Simon Reungoat (@SimonReungoat) May 4, 2025

Selon le journaliste Emmanuel Merceron, l’avenir de l’ancien coach de Valenciennes et du Paris Saint-Germain ne tient plus qu’à un fil, Waldemar Kita ayant clairement exprimé la volonté en interne de changer d’entraîneur. « Si, comme Antoine Kombouaré le prétend, il aime le FC Nantes, il doit quitter le club dès ce soir. Si la famille Kita, comme elle le prétend, défend les intérêts du FCN, elle doit se séparer d'Antoine Kombouaré dès ce soir. Il y a le feu. Le mur est très proche » a d’abord publié notre confrère, avant de confirmer que Frank Kita était jusqu’à présent le défenseur n°1 d’Antoine Kombouaré mais que son père Waldemar Kita poussait très fort en interne pour changer de coach.

Antoine Kombouaré plus menacé que jamais

Le président nantais « trépigne pour le virer » selon Emmanuel Merceron, convaincu qu’à présent, Antoine Kombouaré peut être licencié à tout moment. Sauf grande surprise, l’entraîneur kanak terminera tout de même la saison. Mais même en cas de maintien, rien ne dit qu’il sera toujours en poste au FC Nantes pour 2025-2026 alors que ces dernières semaines, le nom de Pierre Sage a notamment été cité en Loire-Atlantique. Un profil séduisant qui fait évidemment l’unanimité chez les supporters, lesquels étaient plus de 35.000 à clamer leur mécontentement à La Beaujoire dimanche après-midi.