Nantes : Kita pense à une association explosive avec Halilhodzic

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Après avoir usé un paquet d'entraîneurs, dont Claudio Ranieri est le dernier en date, Waldemar Kita pourrait bien tenter le diable une fois de plus. En effet, alors qu'il devait rencontrer Miguel Cardoso ce lundi à Paris, le président du FC Nantes a ajouté un autre rendez-vous à son agenda annonce Goal. Et c'est avec un joueur légendaire des Canaris que Waldemar Kita s'est entretenu afin d'évoquer la possibilité d'une éventuelle collaboration comme coach puisqu'il s'agit de Vahid Halilhodzic. Limogé sans ménagement par le Japon à quelques semaines du Mondial, celui qui a porté le maillot du FC Nantes entre 1981 et 1986 pourrait donc faire son grand retour à la Beaujoire sur le banc.

Reste que l'association entre Waldemar Kita et Vahid Halilhodzic pourrait faire des étincelles, le technicien de 66 ans ayant un caractère bien trempé, et le président nantais étant lui aussi du genre impulsif. Après, si Coach Vahid tient un an, il sera dans la moyenne de ses prédécesseurs au FC Nantes.