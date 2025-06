Nantes ‍: Kita négocie en Russie pour son crack brésilien

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

Les dirigeants du FC Nantes sont en passe de réaliser une première vente lors de ce mercato estival. Un club russe souhaite recruter Douglas Augusto et les Kita ont donné leur accord.

Une semaine après l'ouverture du marché des transferts, c'est du côté de la Russie, pourtant exclue de toutes les compétitions, que le FC Nantes va probablement une première opération. Car Ouest-France révèle ce lundi que des négociations seraient en cours entre Waldemar Kita et les dirigeants du FK Krasnodar, champion de Russie en titre. Objet de ces discussions, Douglas Augusto, le milieu de terrain brésilien qui a été l'un des meilleurs joueurs nantais durant une saison pourtant compliqués pour les Canaris. Il y a deux ans, avant que Douglas Augusto signe au FC Nantes en provenance du PAOK Salonique, le club russe avait déjà tenté de recruter le Brésilien, mais sans y parvenir. Cependant, le contact n'avait pas été coupé avec les représentants de Douglas Augusto et visiblement, un transfert est désormais très probable, car cela arrangera les affaires nantaises.

Les Russes mettent 4 millions d'euros sur la table

Le KF Krasnodar a proposé 4 millions d'euros au FC Nantes pour s'attacher les services du milieu de terrain brésilien et Ouest-France confirme que des discussions sont actuellement en cours entre les deux clubs. Et comme le club de Waldemar Kita se présentera cette semaine devant la DNCG, il se pourrait bien que dossier s'accélère brutalement afin que les Canaris se présentent devant le gendarme financier du football avec cette vente à mettre dans la bonne colonne. Une réflexion est donc en cours dans les bureaux nantais, même si le départ de Douglas Augusto serait une importante perte sur le plan sportif au moment où le club a décidé de tout changer en recrutant Luis Castro au poste d'entraîneur. Mais forcement, les Kita savent que pour éviter un gros souci face à la DNCG, cette vente rapide du milieu brésilien est probablement la solution la plus simple à ce stade du mercato.