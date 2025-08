Nantes bondit sur un buteur de l'OM

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Le FC Nantes scrute le marché des attaquants afin de compenser un potentiel départ de Mostafa Mohamed ou de Matthis Abline. Un buteur de l’OM est surveillé de près par les Canaris.

Le mercato estival est pour l’instant animé du côté de Nantes, notamment dans le sens des départs avec les transferts de Nathan Zézé, Moses Simon, Douglas Auguston, Jean-Charles Castelletto, Pedro Chirivella ou encore Alban Lafont et Nicolas Pallois. Des départs qu’il faut compenser, et auxquels pourrait s’ajouter celui de Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien n’est pas certain de rester, pas plus d’ailleurs que Matthis Abline. Luis Castro aimerait logiquement conserver les deux attaquants, mais ils sont courtisés et Waldemar Kita ne s’opposera pas à leur départ.

Une chose est en revanche certaine, leur potentiel transfert sera compensé. Et selon les informations du compte Actus OM 13, un attaquant de l’Olympique de Marseille figure sur la short-list des Canaris pour compenser un potentiel départ dans le secteur offensif. Ecarté du groupe professionnel depuis la reprise au mois de juillet, Faris Moumbagna ne laisse pas insensible la cellule de recrutement nantaise. Il faut dire qu’avant sa rupture des ligaments croisés en août dernier, l’attaquant camerounais de 25 ans avait montré de belles choses sous le maillot olympien.

Nantes a un oeil sur Faris Moumbagna

Assez rapide et surtout doté d’une puissance au-dessus de la moyenne, Faris Moumbagna avait secoué plus d’un défenseur en Ligue 1 mais aussi en Europa League. Contre toute attente, Roberto De Zerbi a toutefois pris la décision de ne pas l’inclure dans sa pré-saison et son départ est donc inévitable. Reste maintenant à voir sous quelle forme, l’OM n’étant pas contre l’idée de le prêter afin de le relancer, idéalement en Ligue 1. L’intérêt de Nantes pourrait donc être perçu d’un bon oeil par l’état-major olympien, même si les relations entre les deux clubs sont assez fraîches depuis les épisodes Rongier, Merlin et plus récemment Abline. Moumbagna a en tout cas une belle cote en France, lui dont le nom a aussi été cité à Toulouse il y a quelques jours.