Nantes ‍: Anthony Lopes tient un discours inquiétant

Par Claude Dautel

En situation périlleuse, la saison passée, le FC Nantes a décidé de tout changer en nommant Luis Castro au poste d'entraîneur. Mais du côté d'Anthony Lopes, on souhaite que les Kita recrutent des joueurs connaissant mieux la Ligue 1.

Le nouvel entraîneur des Canaris le sait, les supporters nantais auront une patience limitée la saison prochaine. Ces derniers sont toujours remontés contre Waldemar Kita, et même si le président du FCN a choisi un coach qui prône un football plutôt agréable à voir, ce sont les résultats qui vont compter. Et ce n'est pas le mercato actuel qui rassure pleinement, le cas Uros Radakovic ayant mis en exergue les choix risqués de la cellule de recrutement. A peine arrivé à Nantes, le défenseur serbe serait déjà sur le départ en raison de ses prestations. A moins de deux semaines du début de la saison de Ligue 1 qui verra le FC Nantes recevoir le PSG à la Beaujoire, le gardien de but des Canaris envoie un message très clair à ses dirigeants avant la reprise du Championnat, il va falloir encore recruter. Et avant un ultime stage an Angleterre, Lopes n'a pas fait dans la langue de bois.

Nantes a besoin d'expérience prévient l'ancien de l'OL

📍🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 St. George’s Park



🗺️ Le voyage jusqu'en Angleterre pour le stage de préparation. — FC Nantes (@FCNantes) August 4, 2025

En marge du match de préparation de samedi perdu contre Angers, le gardien de but international portugais arrivé de Lyon la saison passée prévient tout le monde. « On sait qu’on est un groupe très très jeune qui a besoin, je pense, encore un peu d’expérience. Parce que la Ligue 1 est très difficile malgré ce que beaucoup de personnes peuvent dire. Mais voilà, c’est un championnat très physique (....) On sait que le coach a une belle philosophie de jeu. Maintenant, il y a pas mal de choses aussi à mettre en place. On passe d’une saison où c’était plutôt compliqué pour nous dans le jeu, et du jour au lendemain, on nous demande vraiment de jouer au ballon simplement (...) Il faut être patient avec tout le monde, avec la philosophie de jeu du coach, avec le staff, avec le groupe. Plus on va avancer et normalement mieux ça se sera. Quoi qu’il arrive tous les matchs seront compliqués. On va se battre jusqu’à la fin, jusqu’au bout (...) Après c’est certain, il y aura des hauts et de bas, et c’est là où il va falloir des mecs de caractère et de l’expérience pour maintenir le groupe en haut. On pèche encore un peu car il nous manque de l’expérience. On va voir ce qu’il se passe dans les jours à venir, mais c’est vrai qu’on en a besoin », a prévenu Anthony Lopes.