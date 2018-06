Nantes : Adieu Gourvennec, Kita a trouvé son coach au Portugal !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Il y a encore une semaine, Jocelyn Gourvennec semblait être installé sur le banc du FC Nantes pour la saison prochaine, quelques détails étant en cours de résolution. Oui mais voilà, les détails se sont rapidement transformés en obstacles insurmontables et le technicien français a fini par rompre les négociations. Et du côté de Waldemar Kita on n'a pas tardé à relancer différentes pistes afin de trouver le successeur de Claudio Ranieri. Ce samedi, 20 minutes affirme que le président nantais a avancé dans ce dossier.

En effet, un rendez-vous aurait été pris lundi prochain à Paris afin que Waldemar Kita puisse rencontrer Miguel Cardoso, entraîneur de 45 ans qui est actuellement en poste à Rio Ave, club portugais qui s'est classé 5e cette saison. Selon le quotidien, Miguel Cardoso était déjà dans la short-liste du FC Nantes il y a quelques, avant que les Canaris ne choisissent Jocelyn Gourvennec, mais il pourrait ne pas être totalement seul encore en course. Car un autre technicien portugais, dont l'identité n'est pas connue, serait aussi suivi de près. Quoi qu'il en soit, tout cela devrait vite être réglé, Waldemar Kita souhaitant que son nouvel entraîneur soit là pour débuter le mercato estival.