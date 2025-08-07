Nantes ‍: Abline vendu le 31 août, le pire est à craindre

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Très actif depuis le début du mercato, Nantes a déjà vendu pour 40 millions d’euros. Et ce n’est pas fini puisque Matthis Abline pourrait lui aussi faire ses valises d’ici la fin de l’été.

Le mercato du FC Nantes est pour l’instant très prolifique. A défaut de se renforcer sur le plan sportif, les Canaris renflouent les caisses. Les départs de Nathan Zézé, Moses Simon, Douglas Augusto, Jean-Charles Castelletto et Pedro Chirivella ont rapporté 40 millions d’euros au club de Waldemar Kita. Une bonne nouvelle au vu du contexte économique du football français, d’autant que la grande braderie n’est pas encore terminée chez les Canaris. Dans son édition du jour, L’Equipe révèle que le dossier Matthis Abline n’est pas encore clos. Courtisé par l’OM, Lille ou encore le Paris FC et certains clubs à l’étranger en début de mercato, l’international espoirs français est toujours à Nantes à trois semaines de la fin du marché des transferts.

Un départ de Matthis Abline toujours envisagé

FCN : Zézé en Arabie Saoudite, le transfert de tous les records https://t.co/KPfwALMU90 — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2025

Les rumeurs se sont calmées à son sujet, ce qui ne veut pas dire que l’ancien Rennais va rester. Au contraire, le quotidien national écrit dans son édition du jour que le meilleur buteur nantais, auteur de 11 réalisations toutes compétitions confondues l’an passé, a de grandes chances d’être attaqué d’ici à la fin du mercato. Un départ sur le gong n’est donc pas à exclure alors que le marché des transferts se termine le 31 août. Waldemar Kita n’a cependant pas l’intention de brader son meilleur attaquant. Les ventes réalisées ces dernières semaines ont permis à Nantes de ne pas être dans l’urgence et il faudra par conséquent débourser entre 20 et 30 millions d’euros au minimum pour sortir Matthis Abline du FC Nantes. Reste maintenant à voir si à un tel prix, des clubs de Ligue 1 se positionneront. La piste du Paris FC est à suivre de près. Au contraire, l’OM n’est plus du tout sur le dossier après les recrutements d’Igor Paixao et de Pierre-Emerick Aubameyang dans ce secteur de jeu.