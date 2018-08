Mercato : Nantes prévoit de présenter trois nouveaux joueurs d'un seul coup !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Après la présentation de Lucas Evangelista il y a quelques jours, le calme est revenu au FC Nantes alors que plusieurs joueurs sont annoncés comme ayant déjà accepté de rejoindre le club de Waldemar Kita. Mais si les dirigeants nantais sont discrets, c'est que les Canaris ont l'intention de présenter trois nouveaux renforts officiels d'un seul coup en début de semaine, histoire de montrer que le mercato nantais est efficace.

Selon Presse-Océan, Majeed Waris (Porto), Matt Miazga (Chelsea) et Gabriel Boschilia (Monaco) seront officialisés en début de semaine, les trois joueurs étant prêtés au FC Nantes. Le quotidien local précise que pour le milieu brésilien de l'ASM, lequel a prolongé d'une saison à Monaco, ce prêt ne sera pas assorti d'une option d'achat. Gabriel Boschilia a passé sa visite médicale samedi à Nantes, Majeed Waris et Matt Miazga l'ayant fait en fin de semaine. Et à priori, les Nantais n'auront peut-être pas fini leur mercato avec ces trois joueurs !