Mercato : Kita accuse l'OL et l'OM de pourrir le FC Nantes

Dans : FC Nantes, OL, OM, Mercato.

Après avoir vu partie Léo Dubois à l'Olympique Lyonnais, Waldemar Kita ne veut pas avoir à vivre la même chose avec Valentin Rongier. Pour ces deux joueurs, qui étaient des cadres du FC Nantes, le président des Canaris estime que l'OL et l'OM n'ont pas eu une attitude correcte. Et dans L'Equipe, Waldemar Kita vide son sac, estimant qu'il fallait tout de même ne pas dépasser certaines bornes lors du mercato en France.

« Que des entraîneurs appellent Rongier, je ne trouve pas ça très bien. Ce n'est pas fair-play. Ce qui s'est passé avec Dubois, je ne trouve pas ça correct. Il avait été contacté en octobre-novembre, ou son agent avait contacté Lyon qui a accepté; on m'avait dit que non, et puis, en janvier, il signait là-bas. Pour Rongier, il n'y a aucune proposition. Il a dit à la fin de la saison dernière qu'il continuait à Nantes. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis capitaine. Après, vous faites votre petit cirque parce que des mecs appellent... Je trouve que ce n'est pas très bien de le joindre par-derrière, surtout de la part d'un ­entraîneur. Rudi Garcia nie l’avoir appelé ? Il ne va pas dire qu'il l'a appelé. Ce n'est pas bien. Je le connaissais autrement. Je sais qu'il l'a fait, mais ce n'est pas grave... On n'a aucune proposition pour Rongier », a prévenu, dans le quotidien sportif, le patron du FC Nantes, qui demande aux entraîneurs de ne pas aller trop loin dans la quête d’un joueur.