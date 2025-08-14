Le Paris FC ne sera pas le pigeon de Nantes au mercato

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre, le Paris FC courtise Matthis Abline depuis le début du mercato. Mais le promu francilien est sur le point de jeter l’éponge dans ce dossier en raison du tarif fixé par le FC Nantes.

Très actif depuis le début du mercato avec 35 millions d’euros dépensés pour recruter Otavio, Sangui, Simon et De Smet, le Paris FC est toujours à la recherche de plusieurs renforts pour compléter son effectif. Un milieu de terrain et un attaquant sont notamment visés par le promu francilien. Au poste de numéro neuf, la priorité du Paris FC n’est autre que Matthis Abline. L’international espoirs français du FC Nantes est d’accord pour rejoindre la capitale, mais Waldemar Kita est ferme sur ses exigences, à savoir au moins 40 millions d’euros, pour vendre l’ancien Nantais.

Le président des Canaris n’est pas dans le besoin de vendre, après avoir déjà fait entrer 40 millions d’euros depuis le début de l’été. Les positions des deux clubs sont toujours très éloignées et selon Daniel Riolo, il y a peu de chances qu’un accord soit trouvé d’ici au 31 août. Le journaliste de RMC a effectivement fait savoir dans l’After Foot que le Paris FC ne devrait pas accepter de payer la somme réclamée par le pensionnaire de La Beaujoire et va par conséquent se tourner vers d’autres pistes dans les jours à venir.

Le Paris FC jette l'éponge pour Abline

Un échec pour le PFC, qui se voyait déjà miser sur l’ancien attaquant du Stade Rennais pour donner une autre allure à son attaque. L’échec des négociations entre Paris et Nantes pourrait en revanche faire les affaires de Wolverhampton. En début de semaine, le journaliste Fabrice Hawkins confiait que le club de Premier League avait soumis une offre à hauteur de 25 millions d’euros. Mais le numéro neuf des Bleuets privilégiait de rester en Ligue 1 plutôt que de partir en Angleterre. Va-t-il changer d’avis dans la dernière ligne droite du mercato ? A Nantes, on espère surtout conserver le joueur de 22 ans mais en cas d’offre XXL, un départ n’est pas à exclure.