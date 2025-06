Le FC Nantes tente un coup de génie pour oublier Moses Simon

Dans : FCN.

Par Nathan Hanini

Après l’arrivée de Luis Castro sur le banc, le FC Nantes va désormais devoir trouver un remplaçant à Moses Simon. Et les Canaris ont déjà jeté leur dévolu sur un jeune joueur du club. En quelque sorte une recrue à moindre coût.

Le FC Nantes l’a une nouvelle fois démontré cette saison, son centre de formation reste une source importante de talents. Les Canaris comptent une nouvelle fois s’appuyer dessus. Avec le départ de Moses Simon, le FC Nantes perd une arme offensive importante. L’international nigérian (81 sélections) a été impliqué dans quasiment 50% des buts de son équipe cette saison en Ligue 1. Sur les 39 buts inscrits par le FC Nantes, l’attaquant de 29 ans a délivré 10 passes décisives et inscrit 8 réalisations. En partance du côté du Paris FC, Simon va donc libérer une place de choix sur l’aile gauche. Une place que pourrait prendre Yassine Benhattab.

Yassine Benhattab, le remplaçant tout trouvé

Yassine Benhattab, Aubagne FC (N1) • Saison 2024/2025 :



🏟️ 29 matchs

⚽️ 7 buts

🎯 10 passes décisives

✅ 17 G/A.



Hâte de le voir à l’œuvre chez nous la saison prochaine ! 🔥 pic.twitter.com/WHcZ4oAwux — Yo FCN 💛💚🔰 (@yo_beutier) May 15, 2025

Le joueur du FC Nantes a été prêté cette saison à Aubagne en National. Et il a éclaboussé de son talent la troisième division française. Avec sept buts et 10 passes décisives en 30 apparitions dans cet exercice 2024/2025, Yassine Benhattab a été élu meilleur joueur du National cette saison. Dans la foulée, le FC Nantes a prolongé son contrat jusqu’en 2028. Avec l’arrivée de Luis Castro, le joueur de 22 ans pourrait donc découvrir la Ligue 1 et incarner le futur du club de Loire-Atlantique. Le président du club, Waldemar Kita, souhaite rajeunir légèrement l’effectif. Yassine Benhattab répond donc à toutes les prérogatives des Canaris. Reste désormais au natif de Marseille d’élever son niveau de jeu pour performer deux échelons au-dessus, dans l’élite du football français.