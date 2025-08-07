Le FC Nantes a toujours des supporters en or

Dans : FCN.

Par Quentin Mallet

Malgré une dernière saison particulièrement décevante, le FC Nantes continue de bénéficier d'un soutien populaire important. Le nombre d'abonnés à La Beaujoire n'a pratiquement pas baissé par rapport à l'exercice précédent.

La saison passée a probablement été la goutte de trop pour les supporters du FC Nantes. Lassés de voir leur équipe proposer un jeu très peu alléchant, ces derniers s'attendaient à un grand chamboulement cet été. C'est pourquoi Waldermar Kita a rapidement pris les choses en main en se séparant d'Antoine Kombouaré et en allant chercher un entraineur qui a le vent en poupe, Luis Castro, pour le remplacer. Une nouvelle ère pour un nouveau cycle, voilà ce qui attend les supporters nantais qui ont encore une fois répondu présents en nombre concernant les abonnements au stade.

Le FC Nantes attire toujours autant

Nantes : Abline vendu le 31 août, le pire est à craindre https://t.co/SvLCA9H9P6 — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2025

Le contenu de la saison dernière aurait pu dissuader les supporters réticents d'afficher pleinement leur soutien envers le FC Nantes. Mais il n'en est rien. Selon les informations de L'Equipe, les Jaune et Vert pourront compter sur un total de 13 130 abonnés cette saison, soit 37% de la capacité totale de La Beaujoire. Un chiffre qui témoigne d'un soutien toujours aussi important pour un club aussi populaire : la saison passée, Nantes avait pu compter sur 13 600 abonnés à son enceinte, soit une légère baisse de 3,5% seulement. Le quotidien sportif français ajoute que cette faible diminution « est plutôt vue d'un bon œil dans la Cité des Ducs ». A titre de comparaison, 14 000 supporters s'étaient abonnés pour la saison 2023-2024, contre 12 899 en 2022-2023.

D'ailleurs, Nantes va pouvoir commencer très fort le nouvel exercice. La réception du Paris Saint-Germain devrait se jouer à guichets fermés, alors qu'il ne reste plus qu'environ 2000 places en vente à 10 jours du coup d'envoi. Un match qui se fera d'ailleurs sans une partie de la tribune Loire, touchée par un huis clos partiel.