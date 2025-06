La C1 avec Castro, Nantes se moque de Dunkerque

Dans : FCN.

Par Eric Bethsy

En discussions avec Dunkerque pour l’entraîneur Luis Castro, le FC Nantes avance à son rythme. Le club dirigé par Waldemar Kita a très légèrement augmenté sa première offre en ajoutant un étonnant bonus lié à une qualification en Ligue des Champions.

Le FC Nantes prend du retard. Après le licenciement d’Antoine Kombouaré le 20 mai dernier, les Canaris n’ont toujours pas nommé le successeur du Kanak. Une situation inconfortable pour bâtir l’effectif et organiser la préparation de la saison prochaine. La direction nantaise a tout intérêt à installer un coach sur son banc le plus vite possible. Et pourtant, le pensionnaire de la Beaujoire n’a pas l’air très pressé de trouver un accord pour Luis Castro. Le Portugais a été choisi pour entamer un nouveau cycle au FC Nantes après sa belle saison avec Dunkerque.

Nantes encore loin du compte

Rappelons que l’ancien entraîneur de la réserve de Benfica vient de mener son équipe jusqu’aux barrages pour la montée en Ligue 1, sans compter le parcours jusqu’en demi-finales de la Coupe de France. Ses dirigeants, qui ont décidé de lui ouvrir la porte, réclament donc une compensation financière. Luis Castro et ses supérieurs se sont entendus sur une indemnité de deux millions d’euros. Mais alors qu’il dispose d’un accord avec le technicien sous contrat jusqu’en 2027, le FC Nantes fait traîner les échanges avec Dunkerque à cause de ses propositions ridicules.

Nantes et son offre ridicule pour Castro, Dunkerque s'étouffe https://t.co/V3SYgEe4Oj — Foot01.com (@Foot01_com) June 3, 2025

La première à 200 000 euros n’a évidemment rien donné. Quant à la deuxième, L’Equipe nous apprend que les Nantais ont seulement proposé 250 000 euros avec des bonus. L’un d’entre eux concerne un éventuel maintien en Ligue 1, tandis qu’une autre condition est liée à une qualification des Canaris en Ligue des Champions… Entre le faible montant proposé et ce bonus farfelu, le club de Ligue 2 a de quoi dénoncer un manque de respect.