L1 ‍: Walid Acherchour découpe Nantes sans pitié

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Victorieux contre Angers samedi soir (1-0), Nantes a obtenu son maintien en Ligue 1 sur le fil au détriment d’Auxerre, battu par Lens.

Jusqu’au bout de la saison, les supporters du FC Nantes auront tremblé. Dix-septième au coup d’envoi de l’ultime journée, l’équipe d’Antoine Kombouaré a finalement arraché son maintien grâce à sa victoire samedi soir face à la lanterne rouge du championnat, Angers. Dans le même temps, Auxerre a perdu contre Lens, le scénario idéal pour les Canaris. Un maintien qui évite une énorme honte pour les coéquipiers de Ludovic Blas, qui ont pourtant réalisé un beau parcours en Europa League et en Coupe de France.

Le maintien à la dernière journée ne doit toutefois pas suffire à sauver les apparences selon Walid Acherchour. Au micro de RMC dans les Grandes Gueules du Sport, le consultant estime que la saison de Nantes n’est pas loin d’être honteuse et que jamais une équipe avec de telles joueurs aurait dû se faire peur jusqu’à la dernière journée du championnat pour sa survie en Ligue 1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Nantes (@fcnantes)

« Selon moi, on ne peut pas valoriser ce maintien de Nantes à la dernière journée comme un titre par exemple. En termes d’émotions pourquoi mais on parle d’une équipe qui n’aurait jamais dû se retrouver dans une telle situation à la dernière journée avec cet effectif plein de qualité avec des joueurs comme Blas qui ne devraient pas se retrouver dans cette situation. Ils ont juste évité une énorme honte » détaille Walid Acherchour avant de conclure.

Walid Acherchour ne félicite pas Nantes malgré le maintien

« On ne va pas féliciter quelqu’un qui a mal travaillé toute l’année et qui se sauve au rattrapage contre Angers qui était déjà condamné. En Europe et en coupe, Nantes nous a régalé. Mais il y a ce sentiment depuis plusieurs semaines qu’ils ont évité une catastrophe. Je me souviendrais dans 20 ans de la finale contre Nice l’année dernière mais je ne me souviendrais pas de ce match contre Angers à la 38e journée » estime le consultant, pour qui la saison du FC Nantes est tout simplement honteuse, malgré ce sauvetage in-extremis en Ligue 1 lors de la dernière journée.