FCN : Vahid Halilhodzic sort de son silence sur le FC Nantes !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Depuis lundi, et un mystérieux rendez-vous avec Waldemar Kita, Vahid Halilhodzic semble être le favori pour succéder à Claudio Ranieri sur le banc de touche du FC Nantes. L'ancien joueur des Canaris est sorti de son mutisme pour Presse-Océan et même s'il refuse de se mouiller, le technicien franco-bosnien admet que le dialogue existe avec le président du club nantais. « Je ne peux rien vous dire. Je n’ai aucune information à vous donner. C’est au moins la 5e ou la 6e fois qu’il y a des contacts. Si cela va être la bonne année ? Bah, je ne sais pas… On verra », a expliqué au quotidien régional l'ancien entraîneur de Lille et du PSG, pour ne citer que deux clubs de son très long CV.

En attendant le choix de Waldemar Kita, le FC Nantes n'a toujours pas d'entraîneur alors que le président avait annoncé qu'il allait remplacer Ranieri en une semaine. Et forcément, ce retard n'aide pas les Canaris dans le mercato qui s'ouvre en fin de semaine. De quoi inquiéter un peu tout le monde.