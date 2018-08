FCN : Un dossier tordu de plus au Portugal, Kita est sur le coup

Dans : FC Nantes, Mercato.

Souvent en affaires avec le Portugal ces derniers mois, le FC Nantes regarde toujours de manière appuyée vers la péninsule.

Les Canaris suivent depuis plusieurs semaines un dossier qui pourrait enfin aboutir dans les derniers jours du marché des transferts. Cela concerne la signature de Ruben Ribeiro, qui est dans une situation compliquée avec le Sporting. Comme plusieurs de ses coéquipiers, le milieu offensif de 31 ans avait décidé de rompre son contrat en juin dernier. La situation est toujours très tendue puisque le club lisboète envisage de poursuivre en justice les joueurs qui se sont libérés, ou les clubs qui les ont recrutés.

Désireux de revenir au Sporting au départ, Ruben Ribeiro s’est vu signifier qu’il n’était plus le bienvenu, et qu’il pouvait partir définitivement et sans procès si jamais un club formulait une offre de 2 ME pour lui. Selon Record, Nantes s’est positionné dessus, mais la situation complexe empêche les Canaris de rafler la mise, sachant que payer un transfert pour un joueur qui est officiellement sans contrat peut s’avérer à double tranchant. A l’approche de la fin du mercato, la Maison Jaune pourrait faire l’effort et se jeter à l’eau, et ainsi récupérer ce joueur qui n’aura disputé qu’une demi-saison au Sporting, sans vraiment briller.