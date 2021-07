FCN : Un attaquant de Serie D, Nantes n’aura pas mieux

Dans : FC Nantes.

En manque de solutions au poste d’attaquant, l’entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré a publiquement réclamé du renfort la semaine dernière. Un observateur des Canaris a donc proposé une piste qui ne fait pas l’unanimité chez les supporters nantais.

Maintenu en Ligue 1 après son succès en barrages contre Toulouse, apparemment grâce à Raymond Domenech, le FC Nantes n’aborde pas la prochaine saison dans les meilleures conditions. Sans parler des tensions toujours d’actualité entre le président Waldemar Kita et les supporters, les rumeurs de vente du club continuent de polluer l’actualité des Canaris. Quant à l’aspect sportif, le groupe d’Antoine Kombouaré manque d’attaquants, surtout si Randal Kolo Muani pousse pour un départ. C’est pourquoi l’observateur Emmanuel Merceron propose la piste de l’ancien Nantais Filip Djordjevic (33 ans), dont le club du Chievo Vérone vient d’être rétrogradé administrativement en Serie D.

« Filip Djordjevic semble se retrouver libre de tout contrat suite à la relégation administrative en Serie D du Chievo. Pour moi, ce serait une bonne idée pas cher pour le FC Nantes pour une saison ou deux, a conseillé l’insider sur Twitter. Je vois pas mal de gens qui trouvent que c'est une idée bidon pour le FC Nantes. Je prends un risque à cinq semaines de la fin du mercato : je vous parie qu'aucun joueur plus intéressant ou meilleur que Djordjevic ne sera recruté en 9 par les Kita cet été. Pour rappel, les derniers 9 recrutés par les "Kitabayat" : Coulibaly, Mancé, Emond, Augustin. » Pas sûr que l’agent Mogi Bayat soit intéressé.

Kombouaré s’impatiente

Il faudra pourtant que le directeur sportif officieux s’active dans la mesure où Antoine Kombouaré commence à s’impatienter. « J’attends encore des attaquants. C’est ce que j’aimerais, lâchait l’entraîneur après la victoire en amical contre Brest (3-1) le week-end dernier. (...) J’espère qu'il y aura des recrues… Enfin des recrues ou des retours, car on n’a pas Kalifa Coulibaly ni Randal Kolo Muani. Si vous regardez l’effectif que l’on a, on a un seul attaquant. C’est Renaud Emond. J’ai utilisé Marcus (Coco), j’ai mis à côté Roli Pereira de Sa et en deuxième mi-temps le petit Gor Manvelyan. Renaud Emond est le seul attaquant spécifique que l’on ait. » Filip Djordjevic ou un autre, le technicien attend une signature.