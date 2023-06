FCN ‍: Tout nu, Pascal Praud motive Nantes à sa manière

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Avec deux points de retard sur le premier non-relégable Auxerre, le FC Nantes jouera son maintien lors de la dernière journée de Ligue 1. Les Canaris devront battre Angers à domicile et espérer que le promu ne batte pas le Racing Club de Lens. Un scénario qui rendrait le journaliste Pascal Praud complètement fou !

Avant la 38e et dernière journée de Ligue 1, qui se jouera samedi soir, la dynamique n’est clairement pas en faveur du FC Nantes. Les Canaris restent sur 14 matchs consécutifs (5 nuls et 9 défaites) sans victoire en championnat ! Pour retrouver la trace du dernier succès nantais en L1, il faut remonter jusqu’au 12 février, date à laquelle les hommes de l’ancien entraîneur Antoine Kombouaré avait battu le FC Lorient (1-0). Voilà comment le pensionnaire de la Beaujoire se retrouve 17e et relégable avant de jouer sa survie contre Angers.

Le pari osé de Pascal Praud

Une victoire contre la lanterne rouge, déjà condamnée depuis plusieurs semaines, sera impérative pour la formation entraînée par Pierre Aristouy. Et dans le même temps, les Nantais devront espérer que leur seul et unique concurrent direct, l’AJ Auxerre, premier non-relégable avec deux points d’avance, ne batte pas le Racing Club de Lens à l’Abbé-Deschamps. Le scénario n’est pas impossible. Mais compte tenu des résultats de ces derniers mois, un maintien des Canaris en Ligue 1 serait assez miraculeux.

#FCN : "Si le FC Nantes se maintient en Ligue 1, je cours tout nu dans Paris pendant toute la nuit" 🚨@PascalPraud sur RTL dans #LAOLP (cc @Laurent7Tessier) pic.twitter.com/19k7g9s17l — RTL France (@RTLFrance) May 30, 2023

La preuve, le supporter du FCN Pascal Praud a lancé un pari fou à l’antenne. « Si le FC Nantes se maintient en Ligue 1, je cours tout nu dans Paris pendant toute la nuit, a lâché le journaliste dans l’émission Les auditeurs ont la parole, sur les ondes de la radio RTL. Si je n'y crois pas ? Au contraire ! Je pense qu'Auxerre ne battra pas Lens et je pense que Nantes peut battre Angers. Je l'espère en tout cas. » Si Nantes parvient à se sauver, beaucoup se souviendront de sa promesse.