FCN : Sala demande à quitter Nantes, Kita a mal au crâne

Dans : FC Nantes, Mercato.

Auteur de l'unique but du FC Nantes face à l'AS Monaco (1-3), samedi lors de la première journée de Ligue 1, Emiliano Sala veut bel et bien changer d'air cet été.

Miguel Cardoso lui a préféré Kalifa Coulibaly, et pourtant, Sala est rentré en jeu à la 71e minute avant de sauver l'honneur des Canaris face à l'ASM en marquant dans le temps additionnel. Mais cette réalisation de l'attaquant argentin pourrait bien être sa dernière sous la tunique jaune et verte. Meilleur buteur du FCN la saison dernière, avec 12 pions en championnat, le joueur de 27 ans a clairement des envies d'ailleurs pendant ce mercato. Selon Canal Plus, l'ancien joueur de Bordeaux aurait même « officiellement demandé à partir », alors qu'il entame sa quatrième saison au FCN.

Sauf qu'avec la fermeture du marché anglais, qui aurait pu ramener des offres autour de 20 millions d'euros à Waldemar Kita, Sala n'a plus trop le choix. Et c'est sûrement là où le bât blesse, car le président réclame une grosse somme pour son attaquant, vu que 50 % de la potentielle vente ira dans les caisses... des Girondins, qui avaient lâché leur joueur pour un petit million en 2015. Ce qui ne fait pas les affaires de Nantes, qui se retrouve bloqué dans ce dossier, que ce soit pour le transfert de Sala ou dans la quête de son futur remplaçant...