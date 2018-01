FCN : Pour Ranieri, tous les feux sont au vert avant le PSG

Dans : FC Nantes, Coupe de France, Coupe, PSG.

Claudio Ranieri, entraîneur du FC Nantes, après la qualification contre Senlis (4-0) : « C'était un bon match, sérieux. On s'est bien battu. Il était important de marquer le premier but pour contrôler le jeu. En deuxième mi-temps, ils ont essayé de marquer, mais on est resté sérieux et concentré. En Coupe de la Ligue, j'ai changé toute l'équipe. C'est ma faute. Ce soir, après la trêve, je pouvais faire jouer tout le monde. Je suis satisfait de la préparation physique, la concentration et le respect que nous avons montré à l'adversaire. Les supporters des deux équipes peuvent être satisfaits. On commence bien l'année. Dès demain, je penserai au Paris SG ».