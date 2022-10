FCN : Pour Kombouaré, Kita peut frapper à tout moment

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté depuis le début de la saison, Antoine Kombouaré se montre lucide. L’entraîneur du FC Nantes sait que sa situation est incertaine, surtout avec un président comme Waldemar Kita.

Le vainqueur de la Coupe de France a bien changé. Quelques mois après son sacre, le FC Nantes ne montre plus le même visage sur le terrain. Les Canaris enchaînent les contre-performances, à l’image de la lourde défaite dans le derby à Rennes (3-0) dimanche dernier. Résultat, le club nantais, mal embarqué en Ligue Europa, occupe une inquiétante 19e place en Ligue 1. De quoi fragiliser l’entraîneur Antoine Kombouaré, à la fois optimiste et conscient que ses relations froides avec le président Waldemar peuvent le desservir.

« J’ai confiance en ce groupe, a confié le coach des Canaris à RMC. Ma situation est aléatoire et secondaire. Je sais qu'il y a de la qualité et qu'on est capables de faire beaucoup mieux. Dans cette situation, je suis résilient. Je ne vais pas dire que j'aime cette situation... mais c'est dans ce genre de situations justement qu'on reconnaît un bon entraîneur. Je veux prouver comme je l'avais fait avec ce même club, qu'on est capables d'inverser la tendance, de gagner et surtout de retrouver une place plus honorable. »

Kombouaré connaît la chanson

« Je suis surtout mécontent de mon travail, a souligné le technicien en conférence de presse. Après, sous pression... Je connais trop bien mon métier pour savoir que lorsque ça ne va pas, des questions se posent, mais ce n'est pas mon souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour redresser la barre, retrouver la victoire, redonner confiance à mes joueurs, avoir à nouveau une équipe solide, capable d'aller de l'avant, de se faire plaisir et de marquer des buts. Ma situation est secondaire, c'est le cadet de mes soucis. » Après six matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues, la venue de Fribourg jeudi sera capitale.