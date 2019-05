FCN : Nouveau logo, nouveau maillot, Nantes se justifie

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Le FC Nantes a présenté ce mercredi son nouveau maillot, mais également un nouveau logo. Et conscient que cela allait faire du bruit au sein de ses supporters, qui en sont déjà à quatre logos en 20 ans, le club de Waldemar Kita s'est expliqué dans un long communiqué, histoire de calmer les polémiques et de justifier ce nouveau changement.

« Parce que les Canaris sont en mouvement perpétuel…Parce qu'un grand Club relève toujours des défis... Parce que le passé, le présent et le futur ne font qu’un… Parce que l’ambition et l’audace ont toujours été dans l’ADN du club… Le FC Nantes lance son nouveau maillot et actualise son logo. Les bandes verticales jaune et verte, symboles du glorieux passé du Club, font leur grand retour sur le maillot. Design iconique, le maillot a été conçu dans un souci d’authenticité et de fidélité avec un symbole cher et attendu par les supporters. L’identité se prolonge par le nouveau logo, l'emblème de la Maison Jaune. Depuis sa création, le FC Nantes a régulièrement su faire évoluer celui-ci. Reprenant la forme des armoiries de la ville, ancré territorialement par l’hermine et orné de l’appellation historique du Club, le nouveau logo, tout en respectant l’héritage du passé, est tourné vers l’avenir. Cette nouvelle ère a pour enjeu de soutenir une ambition à tous les niveaux du Club. L'évolution du logo répond au besoin de développer l'influence et l'empreinte du FC Nantes », a précisé le club.