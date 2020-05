FCN : Nantes lâche 5ME et boucle un premier renfort

Dans : FC Nantes.

Les dirigeants du FC Nantes ont décidé de payer les 5ME de la clause de Moses Simon, lequel va signer jusqu'en 2024 avec les Canaris.

C’était un engagement de Waldemar Kita, et le président du FC Nantes a visiblement décidé de tenir sa promesse pour le plus grand plaisir des supporters nantais. En effet, Ouest-France annonce ce lundi que les dirigeants du FCN ont payé les 5ME de la clause fixée la saison passée par le club espagnol de Levante concernant le transfert de Moses Simon. L’attaquant international nigérian, qui a brillé pour sa première saison en Ligue 1, a déjà montré de quel bois il se chauffait. Le joueur de 24 ans a en effet marqué neuf buts et réalisés huit passes décisives, ce qui est une belle performance pour un ailier qui découvrait notre championnat et les coupes nationales.

Le quotidien régional précise que Moses Simon a d’ores et déjà signé son contrat avec le FC Nantes, où il est désormais engagé jusqu’en 2024. Une satisfaction pour Christian Gourcuff lequel apprécie énormément les aptitudes de ce jeune attaquant capable d’évoluer sur l’aile gauche ou dans une position plus centrale comme il l’a plusieurs fois démontré cette saison. Après Moses Simon, Jean-Charles Castelleto et l'Espagnol Pedro Chirivella devraient être les prochains renforts du FC Nantes, les Canaris étant déterminés à rapidement se positionner lors de ce mercato aux dates toujours aussi incertaines.