FCN : Nantes attaqué frontalement dans ce dossier à 3,5ME !

Incapable de boucler la vente d’Emiliano Sala en Angleterre malgré l’intérêt de Brighton, le FC Nantes se retrouve dans une situation inconfortable en cette fin de mercato. Et pour cause, la potentielle vente de l’Argentin, coté à 20ME sur le marché anglais, aurait donné une certaine puissance financière à Waldemar Kita. Ce dernier se retrouve désormais dans une position où il est obligé d’étudier les offres qu’il reçoit. Cela vaut pour le dossier Valentin Rongier, pisté par l’Olympique de Marseille. Mais pas seulement. Par exemple selon Sky Sports, un défenseur des Canaris a la cote en Série A.

Il s’agit de Koffi Djidji. Titulaire au côté de Diego Carlos lors de la première journée contre Monaco, le défenseur central de 25 ans a réalisé une belle performance. Et il semble parti pour être un joueur important de Miguel Cardoso cette saison. Néanmoins, le Torino en pincerait pour Koffi Djidji et pourrait offrir 3,5ME au FC Nantes d’ici vendredi, date de la fin du mercato en Italie. Le média ne précise pas si Waldemar Kita a l’intention d’accepter cette offre. Mais un départ de Koffi Djidji représenterait forcément un coup dur pour Nantes, déjà partiellement privé de Pallois, écarté du groupe et qui pourrait également faire ses valises d’ici le 31 août…