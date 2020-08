FCN : Mauvaise nouvelle pour les abonnés à Nantes

Dans : FC Nantes.

La Préfecture n'ayant pas accordé de dérogation au FC Nantes pour la réception de Nîmes, dans deux semaines, les Canaris remboursent les abonnés.

Dans une semaine le championnat de Ligue 1 débute, et c’est l’anarchie totale concernant les accès aux stades puisque les dérogations accordées, ou non, seront locales. Autrement dit, dans certaines régions le Préfet pourra autoriser que plus de 5.000 spectateurs viennent voir un match, tandis que dans d’autres cela ne sera pas possible. Pour la réception de Nîmes, le 30 août dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1, les dirigeants nantais avaient donc demandé une dérogation, mais elle a été refusée. Alors, les Canaris ont pris une décision radicale en annonçant dans un communiqué que les supporters qui se sont abonnés pour la saison 2020-2021 ne pourront pas accéder à La Beaujoire avec la carte qu’ils ont payée.

Et le FC Nantes d’expliquer son choix. « Concernant les supporters ayant souscrit à un abonnement pour la saison 2020-2021, la jauge de 5 000 spectateurs ne permettant pas de tous les accueillir, ces derniers ne pourront pas accéder au stade avec leur carte pour ce premier match, le Club ne souhaitant pas pas faire de "choix" ni de tirage au sort parmi ses fidèles abonnés. Ce match, comme la campagne d’abonnement 2020-2021 le prévoyait, ne leur sera pas facturé, et fera l'objet d'un remboursement automatique dans les jours qui suivront la rencontre. Les abonnés auront toutefois un accès prioritaire à la billetterie leur permettant d'acheter des places pour ce match s'ils le souhaitent », indique le club de Waldemar Kita.