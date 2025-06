FCN ‍: Luis Castro sera brillant... si Kita le laisse faire

Dans : FCN.

Par Alexis Rose

Successeur d’Antoine Kombouaré sur le banc de touche du FC Nantes, Luis Castro a toutes les qualités pour relancer une dynamique positive chez les Canaris… à condition que Waldemar Kita lui laisse du temps.

Ce lundi 30 juin, pour la reprise de l’entraînement avant une longue préparation estivale, le FC Nantes aura un nouveau visage sur son banc de touche. Exit Antoine Kombouaré, place maintenant à Luis Castro ! Recruté du côté de Dunkerque en l’échange d’un chèque de 500 000 euros, l’entraîneur portugais doit devenir la tête pensante du nouveau projet nantais, basé sur les jeunes et un style de jeu offensif. Mais pour arriver à ses fins, celui qui a remporté la Youth League avec le Benfica avant de faire des exploits à Dunkerque en L2 ne pourra pas compter sur certains cadres du FCN, sachant que Pallois, Chirivella et surtout Moses Simon sont déjà partis durant ce mercato estival… Malgré cela, le coach de 45 ans a toutes les qualités pour réussir à Nantes. C’est en tout cas l’avis de Christophe Lollichon, ancien Nantais et entraîneur des gardiens de Dunkerque sous les ordres de Castro.

« C’est un bon coach s’il a les joueurs qu’il désire »

« Castro, c’est un entraîneur portugais issu de la formation universitaire. C’est quelqu’un de très brillant, qui voit tout, observe tout, sait prendre des décisions, aime bien s’entourer d’un staff avec qui il va pouvoir partager. Il est beaucoup dans l’échange. Ensuite, il pratique la périodisation tactique, à savoir que tout est fait avec ballon, de la première à la dernière minute. C’est très intéressant car c’est totalement maîtrisé. Il n’y a pas d’exercice à l’entraînement qui n’est pas déterminé pour la compétition. C’est de la grande compétence. Au niveau de la discipline, il est dur. Avec son staff, il ne laisse rien passer. Il ne ment pas à ses joueurs qui savent à quoi s’attendre. Il est très clair, il ne fait pas de promesses. Il est rigide, il a un côté très neutre, à savoir qu’il ne montre pas beaucoup d’émotions mais il explique toujours ses décisions. Il a beaucoup d’humanité. Il va toujours s’appuyer sur la vidéo car tous les entraînements sont filmés et sont la preuve irréfutable de ce qui se passe. Un bon coach pour Nantes ? C’est un bon coach s’il a les joueurs qu’il désire, si personne de la direction ne vient le faire ‘chier’, bref, s’il a les pleins pouvoirs sportifs. Donc, il faut un contexte qui lui permette d’exprimer au mieux sa compétence », a lancé, l’entraîneur des gardiens, qui estime donc que Castro peut être une bonne pioche pour le FCN si la famille Kita lui laisse les mains libres et lui donne du temps, pas comme avec Pierre Aristouy dans un passé pas si lointain…