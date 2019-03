FCN : Le PSG au Parc, Halilhodzic dit au revoir à la Coupe

Dans : FC Nantes, PSG, Coupe de France.

Opposé à l’AS Vitré, pensionnaire de National 2, le FC Nantes tient l’opportunité d’atteindre le dernier carré de la Coupe de France.

Un challenge susceptible de pimenter la fin de saison des Canaris, à condition de s’imposer mercredi évidemment. Seulement voilà, le tirage au sort des demi-finales a calmé l’enthousiasme des Nantais jeudi. Les hommes de Vahid Halilhodzic devront en effet passer par le Parc des Princes du Paris Saint-Germain avant d’accéder à la finale. Autant dire que la mission s’annonce difficile, voire quasiment impossible si l’on en croit l’entraîneur du FCN.

« J’avais dit avant, à tout le monde : ce sera Paris au Parc, a raconté Halilhodzic. C’est comme ça… D’abord, il faut se qualifier et ensuite aller chercher l’exploit. On ne sait jamais. On n’ira pas en touristes. C’est le pire tirage qui pouvait arriver. De toute façon, depuis le 1er janvier, je ne comprends pas, on n’a pas une petite bonne nouvelle. Je n’ai jamais vu ça. Mais on est encore vivant. Peut-être pas pour longtemps mais bon… » Espérons que le Bosnien tient un autre discours dans le vestiaire.