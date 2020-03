FCN : Le clan Gourcuff s’incruste dans le recrutement à Nantes

Dans : FC Nantes.

Après les départs de ses anciens recruteurs le mois dernier, le FC Nantes est sur le point de nommer Michel Audrain, un proche de l’entraîneur Christian Gourcuff.

Ces dernières saisons, on ne peut pas dire que le recrutement du FC Nantes ait donné satisfaction. La preuve, les recruteurs Jean-Marc Chanelet et Chérif Oudjani ont été priés de vider leur bureau en février dernier. Pas forcément mécontent de cette décision, Christian Gourcuff montrait déjà son intention de participer à la réflexion concernant le mercato. « Une bonne cellule est toujours intéressante, après il faut savoir comment on s’organise. Le recrutement dépend beaucoup du coach. Tant que je serai là c’est moi qui ferai jouer les joueurs », prévenait le coach des Canaris, qui aura bien son mot à dire sur les prochaines recrues choisies.

En effet, le média 20 Minutes nous apprend que la famille Kita va nommer Michel Audrain au sein de la cellule de recrutement dirigée par Philippe Mao. Le choix n’est pas anodin puisque l’ancien adjoint de Fabien Mercadal au Stade Malherbe Caen, libre depuis l’été dernier, était déjà le bras droit de Christian Gourcuff au Stade Rennais. Lui qui travaillait auprès du centre de formation et de l’équipe réserve de Lorient aux côtés du père de Yoann. Sans surprise, nos confrères précisent que l’entraîneur a glissé le nom de son ami à ses supérieurs, lesquels ont validé sa proposition.