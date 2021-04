FCN : Lafont supplie Nantes de ne pas l'acheter

Dans : FC Nantes.

Parmi l'un des rares éléments à surnager dans l'effectif nantais, Alban Lafont a indiqué à ses dirigeants son envie de quitter le club en fin de saison.

La saison du FC Nantes est loin d'être un long fleuve tranquille. Alors que les tensions entre les supporters et le clan Kita continuent de peser sur le club, les Nantais jouent leur survie en Ligue 1 avec une dangereuse 19e place au classement. Malgré lui à l'origine d'un clash en tribune présidentielle après avoir encaissé un coup franc sublime contre Lorient, Alban Lafont n'en reste pas moins l'une des seules satisfactions du FCN cette saison. Mais la collaboration entre le gardien et le club huit fois champion de France s'apprêterait à toucher à son terme. En effet, d'après les informations de RMC Sport, l'international espoir ne compte pas rester à Nantes. Ses représentants ont même déjà fait par de leur volonté aux dirigeants canaris.

La Fiorentina et des gros clubs sur le coup

À 22 ans, l'ancien du TFC est ambitieux et désire disputer une Coupe d'Europe l'an prochain. Ce n'est évidemment pas avec le FC Nantes, actuellement avant-dernier de L1, que cela sera possible. Actuellement prêté chez les Canaris par la Fiorentina, Alban Lafont possède une option d'achat fixée à sept millions d'euros. Dans le but de faire une belle opération financière, Nantes compte lever l'option pour vendre le joueur dans la foulée pour une somme supérieure. RMC révèle que les agents du gardien discutent déjà avec des grands clubs européens. La Fiorentina n'a elle pas encore dit son dernier mot, puisque le club italien réfléchit à proposer une contre-option d'achat pour réaliser une plus-value sur un éventuel futur transfert. Quelque soit son avenir, Alban Lafont espère qu'il sera réglé au cours du mois d'avril pour pouvoir se consacrer à 100% sur ses objectifs à court-terme : remporter l'Euro U21 avec la France et maintenir le FC Nantes en Ligue 1.