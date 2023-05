FCN : Kombouaré viré, les vacances sont terminées

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Dès sa nomination la semaine dernière, le nouvel entraîneur du FC Nantes Pierre Aristouy a imposé un travail physique plus poussé. Des méthodes justifiées puisque les Canaris font beaucoup plus d’efforts depuis le licenciement du précédent coach Antoine Kombouaré.

La méthode Antoine Kombouaré n’est un secret pour personne. Connu pour son franc-parler, l’ancien entraîneur du FC Nantes ne ménage pas ses joueurs et les pousse à donner le maximum. Le Kanak espère ainsi obtenir de vrais guerriers sur le terrain. Sa philosophie a un temps fonctionné chez les Canaris, du moins jusqu’à cette saison. Le technicien a peu à peu constaté un certain relâchement qui a abouti à son licenciement la semaine dernière. Antoine Kombouaré sera donc surpris, et sans doute déçu, de voir ses anciens joueurs retrouver de l’énergie juste après son départ.

Aristouy les a remis au travail

En effet, son successeur Pierre Aristouy a décidé de mettre l’accent sur le physique. Résultat, lors du match nul obtenu à Toulouse (0-0) dimanche dernier, les Nantais ont couru 10 kilomètres de plus que lors de leurs précédents matchs ! « C'est quasiment un joueur de plus, a souligné Pierre Aristouy. Avec les mêmes capacités physiques que les semaines précédentes, ils sont allés chercher plus loin qu'ils ne le pouvaient. » Il faut dire que le nouveau coach a doublé les séances et remis le travail de musculation au programme, au risque d’agacer certains joueurs.

Le journal L’Equipe révèle tout de même que l’ensemble du groupe juge les entraînements de meilleure qualité comparé à ceux d’Antoine Kombouaré. « C’est le jour et la nuit », a lâché un proche du groupe. Les Canaris ont intérêt à s’y faire, Pierre Aristouy ayant l’intention de poursuivre sur sa lancée jusqu’à la fin de la saison pour décrocher le maintien en Ligue 1. « Il faut parfaire notre condition physique », a insisté l’entraîneur du FCN, également déterminé à donner un visage plus offensif à son équipe.