FCN : Kombouaré invirable, Kita est prévenu

Choisi par Waldemar Kita afin de succéder à Raymond Domenech, Antoine Kombouaré a réussi ses débuts sur le banc du FC Nantes.

Victorieux à Angers il y a deux semaines, l’entraîneur de 57 ans a gratté un point face à l’OM le week-end dernier. Des débuts prometteurs qui ont permis à Nantes de respirer un peu, bien que les Canaris soient actuellement dans la position du barragiste, juste devant Lorient et avec un point de retard sur Nîmes, dix-septième. Dans une large interview accordée à L’Equipe ce jeudi, Antoine Kombouaré a rappelé qu’il ne resterait au FC Nantes à l’issue de la saison que s’il parvenait à maintenir le club de Loire-Atlantique. L’occasion de glisser un petit avertissement à Waldemar Kita en lui indiquant qu’il n’aura pas l’occasion de le virer…

« Quand je dis que deux fois ça a failli se faire et que ça ne s'est pas fait, c'est parce que je sais où je mets les pieds, je sais avec qui je vais travailler, et je connais l'environnement. Mais, en conférence de presse, j'ai vu que ce qui vous intéresse vous, les médias, ce sont les Kita, ce qu'ils veulent faire du club et surtout est-ce qu'ils sont légitimes. Ce qui s'est passé avant le regarde (Kita). Je sais qu'avant moi il y a eu 17 entraîneurs et qu'avec moi, demain, ça peut aller très très vite. Ce n'est pas un souci. Je connais la règle. Je ne suis venu que pour cinq mois. Pour une mission bien précise : aider mon club à rester en L1. Ça marche ? On repart pour un tour. Ça ne marche pas ? Je ne donnerai pas l'occasion à Monsieur Kita de faire ce qu'il sait faire, à savoir me virer. Parce que je ne serai déjà plus là. Et ce sera un échec pour moi » a livré l’entraîneur du FC Nantes, très franc et qui a bien l’intention de sauver son club de cœur.