FCN ‍: Kombouaré fait brutalement changer d'avis Kita

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Proche de la sortie en milieu de saison, Antoine Kombouaré a de grandes chances de poursuivre son aventure au FC Nantes… s’il arrive à maintenir son équipe en Ligue 1.

Le FC Nantes n’a pas encore sauvé sa peau en championnat, mais le nul arraché face au PSG mardi (1-1) a donné un petit bol d’air frais aux Canaris dans la lutte pour le maintien. Remis sous pression le week-end après sa défaite dans le derby à Rennes (1-2), et surtout à cause des succès de Reims et surtout de l’ASSE à Lyon, le club jaune et vert n’avait plus que trois longueurs d’avance sur la zone rouge. Mais avec le point bonus gratté contre le champion parisien, le FCN compte désormais une avance de quatre unités, mais aussi une meilleure différence de buts que Le Havre ou Saint-Etienne. Autant dire qu’à quatre journées de la fin, avec des matchs abordables à jouer contre Toulouse, Angers, Auxerre et Montpellier, Nantes a quand même de grandes chances de se maintenir à nouveau en L1. Et si cela venait à être le cas d’ici mai prochain, Antoine Kombouaré devrait garder sa place sur le banc des Canaris en vue de la saison prochaine.

« J’ai un contrat et, bien sûr que j’ai envie de rester »

Alors qu’il lui reste un an de contrat dans son club de coeur, là où il a débuté sa carrière de joueur avant de briller sur le banc avec la victoire en Coupe de France en 2022, le Kanak n’a pas caché son envie d’honorer son contrat à Nantes. « J’ai un contrat et, bien sûr que j’ai envie de rester, mais d’abord, faisons le boulot. Chaque chose en son temps », a lancé Kombouaré en conférence de presse avant le match décisif contre Toulouse dimanche. Et si Kombouaré semble aussi confiant pour son avenir à Nantes, c’est parce qu’il a réussi à convaincre la famille Kita. Enclin à le virer en décembre dernier, quand les résultats des Canaris étaient mauvais et que Sergio Conceicao ou Habib Beye étaient encore sur le marché, Waldemar Kita s’est fait retourner le cerveau en trois actes.

Kombouaré sait gérer son groupe, Kita de nouveau convaincu

D’après L’Equipe, le fait que Kombouaré a réussi à relancer les déçus de l’été dernier, comme Pedro Chirivella ou Douglas Augusto, qui n’avaient pas réussi à trouver un nouveau club malgré une volonté de partir au mercato, compte dans la balance. Cela prouve que le coach de 61 ans a toujours la bonne recette pour gérer ses hommes. L’autre décision forte qui a redonné du crédit à Kombouaré, c’est le choix de faire venir Anthony Lopes en janvier dernier. Dans une impasse au poste de gardien de but, alors qu’Alban Lafont était écarté et que son remplaçant Patrik Carlgren ne donnait pas pleine satisfaction, l’entraîneur nantais a décidé de recruter le gardien historique de l’OL. Avec brio, puisque le portier portugais s’est montré décisif dans de nombreux matchs en deuxième partie de saison, tout en apportant toute son expérience dans le vestiaire nantais. En réussissant à maintenir son groupe sous pression, Kombouaré a réussi à convaincre les Kita qu’il était toujours l’homme de la situation pour ramener le FCN en haut de l’affiche.

Les supporters nantais rêvent de Pierre Sage

Pas sûr que cette nouvelle plaise aux supporters nantais, qui ont de plus en plus de mal à supporter le projet de jeu ultra-défensif de Kombouaré, alors que le nom de Pierre Sage a circulé ces derniers jours. Un profil qui fait forcément rêver les fans des Canaris, sachant que l’ancien coach de l’OL est un adepte du beau jeu tout en étant un formateur de base, ce qui représente un vrai point fort dans un club comme Nantes où les jeunes du centre de formation ont toujours une importance particulière. Mais avant de revoir un projet qui les fait vibrer, les Nantais vont sûrement devoir attendre la fin du contrat de Kombouaré en 2026… sauf si les Kita changent une énième fois d’avis avant la saison prochaine.