FCN : Kita s'autorise une folie à 8ME au mercato !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Après s’être attaché les services de Waris ou encore Evangelista, le FC Nantes pourrait s’offrir un nouveau renfort de taille en attaque.

Et pour cause, les Canaris sont sur le point de boucler l’arrivée du jeune international belge Anthony Limbombe. Selon Foot Mercato, un accord a même été trouvé entre le joueur du FC Bruges et la direction nantaise, qui cherche la perle rare au poste de milieu offensif et qui semble l’avoir trouvé avec l’homme aux 6 buts et 6 passes décisives la saison dernière.

Reste désormais à se mettre d’accord avec le FC Bruges. Selon le média spécialisé dans le mercato, « les discussions sont très avancées et pourraient très vite déboucher sur un accord ». On parle d’un transfert à environ 8ME. Un investissement conséquent pour le FC Nantes, d’autant que les départs (Thomasson, Dubois, Iloki) estivaux n’ont rien rapporté au club. Si le transfert d’Anthony Limbombe venait à se confirmer, il pourrait alors sonner la fin du mercato pour le club de Waldemar Kita. A moins d’un ultime départ surprise, de Valentin Rongier par exemple. Pour rappel, le capitaine du FC Nantes serait notamment dans le viseur de l’OM…