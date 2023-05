FCN : Kita et sa décision ridicule, Kombouaré se marre

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

Relégable avant la 34e journée de Ligue 1, le FC Nantes commence sérieusement à s’inquiéter. A tel point que Waldemar Kita a décidé de mettre la main à la poche. Le président des Canaris a promis une prime en cas de maintien. Une initiative qui n’a pas l’air de convaincre l’entraîneur Antoine Kombouaré.

A ce rythme, le FC Nantes fonce vers la Ligue 2. Les Canaris n’ont remporté aucun de leurs 10 derniers matchs en championnat et se retrouvent logiquement dans la zone rouge après 33 journées. Une situation inquiétante pour Waldemar Kita qui a décidé de réutiliser une stratégie payante. En 2021, le président nantais avait vu son équipe arracher son maintien après la promesse d’une prime. Le dirigeant a donc remis ça cette année avec 50 000 euros par joueur. Pas de quoi emballer l’entraîneur Antoine Kombouaré. Au contraire !

😡 "On ne touche pas à Messi, c’est honteux !"



Antoine Kombouaré dénonce le lynchage subit par le joueur argentin 🇦🇷 pic.twitter.com/exQbeTOE6D — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 5, 2023

« La direction propose et pense que ça peut être un levier pour les joueurs, a réagi le coach du FCN. Tant mieux, si cela peut aider à faire gagner le match, pourquoi pas ? La direction fait ce qu'elle veut, je ne suis pas là pour juger. Si demain ça nous permet de nous maintenir, on dira bravo. Si ça ne le fait pas, on dira que ça n’est pas parce qu’on a mis de l’argent… Ça ne permet pas aux joueurs de courir plus vite, sauter plus haut et gagner les matchs. »

Kombouaré se dirige bien vers la sortie

« On tirera les conclusions après. On essaie tous d'aider les joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions. C'est comme ça, c'est notre milieu qui veut ça. On ne parle que de ça aujourd'hui, d’argent, de Messi, des contrats... Si ça peut aider les joueurs, tant mieux », a commenté Antoine Kombouaré, toujours en désaccord avec les méthodes de Waldemar Kita. Autant dire que les deux hommes ne sont pas près de se réconcilier alors que le contrat du technicien expire cet été.