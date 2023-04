FCN : « Équipe de merde », Kombouaré détruit ses joueurs

Dans : FC Nantes.

Qualifié pour la finale de la Coupe de France et auteur d’un bon parcours en Coupe d’Europe cette saison, le FC Nantes va jouer sa survie en Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison… Un incroyable scénario qui ne plaît pas du tout à Antoine Kombouaré.

Les Canaris commencent à avoir chauds aux plumes… Alors que le maintien semblait plus ou moins assuré il y a encore quelques semaines, quand le FCN avait une dizaine de points d’avance sur la zone rouge, Nantes s’apprête à vivre une fin de saison de tous les dangers. Incapable de retrouver le chemin du succès en L1 depuis le 12 février dernier, le club jaune et vert n’a pris que trois points sur 24 possibles lors des huit dernières journées de championnat. Un vrai rythme de relégable, ce statut que le FCN pourrait bien vite retrouver.

La descente aux enfers en L1

Car si Nantes peut s’offrir un doublé en Coupe de France et retrouver ainsi l’Europa League dès la saison prochaine en cas de victoire contre Toulouse au Stade de France le 29 avril prochain, le FCN a aussi des chances de dégringoler en L2, dix ans après sa remontée. Un naufrage qu’Antoine Kombouaré veut absolument éviter, même si le sort de son club va dépendre de ses joueurs, qui n’ont rien montré dans le match de la peur face à Auxerre ce dimanche (1-2). Désormais quinzièmes à deux points de la zone rouge, les Canaris vont vite devoir se réveiller sous peine d’une énorme désillusion, selon leur coach.

« Les joueurs ne se sentent pas concernés par le maintien »

« On se met des handicaps trop compliqués à remonter. J'avais dit aux joueurs de se souvenir de Reims et de Monaco où on était également menés. On ne peut pas y arriver quand on est aussi mauvais dans l'entame. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut tenir tous les discours qu'on veut, les joueurs ne se sentent pas concernés par le maintien, donc ! Ligue Europa, finale de Coupe de France… Moi, je sens ce qui va venir : les joueurs préfèrent attendre qu'on soit dans la mouise et 17es au classement pour enfin se réveiller. Très bien, on va jouer avec la pression, on va se marrer. Les joueurs d'Auxerre disent qu'on a une belle équipe, mais non, on a une équipe de merde. Quand tu n'es pas capable de gagner sur 8 matchs, ça veut dire que tu es mauvais. Pas que tu as une belle équipe. Moi, je préviens, je discute, mais ça ne rentre pas. J'espère qu'à un moment donné, il y aura une réaction. Tous les jours, on leur parle de la finale, on leur demande des places, alors forcément… Moi, je suis en colère, mais j'ai confiance en mon groupe. Mais là, je parle à un mur, pour le moment. On n'est pas maintenus, ça ne rentre pas. Si on est 17e ou 18e, peut-être qu'ils se bougeront. On verra ce qu'ils feront si ça se produit. Encore une fois, j'ai confiance en mes joueurs et j'attends donc qu'on se retrouve dos au mur », a fustigé l’entraîneur nantais sur Amazon Prime Vidéo.

Trois finales pour le maintien à jouer

Une sortie piquante ayant pour objectif de faire réagir les joueurs, qui sont capables du meilleur, avec des succès en Coupe de France et de bons résultats en Coupe d’Europe, mais aussi du pire, comme c’est le cas cette saison en L1. Les Nantais ont de toute façon leur destin entre leurs pieds, vu qu’ils vont affronter Troyes, Brest et Strasbourg, ses trois concurrents directs pour le maintien, lors des prochaines journées de championnat. Un triptyque lors duquel le FCN devra faire le plein de points pour ne pas vivre un sprint final sous tension, avec une potentielle dégringolade et un passage de la Juventus à Rodez en l’espace de quelques mois…