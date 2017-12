FCN : Desailly ne croit plus à la magie de Ranieri

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Pas totalement satisfait du mercato estival, Claudio Ranieri réalise tout de même un bon parcours avec le FC Nantes.

Comme pressenti, l’Italien a mis en place sa philosophie défensive. Et cela fonctionne puisque les Canaris occupent la 5e place de Ligue 1 avant la 17e journée. De quoi ravir les amoureux du FCN, à l’image de Marcel Desailly, qui ne perd pas pour autant sa lucidité. Conscient des limites de l’effectif, l’ancien défenseur central formé à Nantes est inquiet pour la suite de la saison.

« Je suis super content. Ranieri est venu, il a fait un peu de magie comme l'a fait Conceição, a comparé le consultant, interrogé par Perform Group. C'est vrai qu'il y a une notion assez défensive, mais avec de la créativité. Ils arrivent à se projeter rapidement, c'est un football moderne. On défend très fort mais quand on a le ballon, on essaye de se projeter rapidement vers l'avant pour faire la différence. C'est l'idée de Ranieri aujourd'hui. »

« La magie est un peu retombée »

« Cela marche pour le moment mais tout le monde l'a vu, on ne sait pas si on a l'effectif et la capacité de tenir toute une saison en maintenant ce rythme, a prévenu le champion du monde 1998. On a vu qu'il y a eu une petite chute, on perd deux matchs d'affilée dont le derby. Cela ne se passe plus comme avant, la magie est un peu retombée. Mais c'est sympa de voir Nantes avec ce public extraordinaire. » Pour Desailly, l’effet Ranieri pourrait disparaître en deuxième partie de saison.