FCN : Cinq nouveaux cas de Covid à Nantes

Le FC Nantes est une nouvelle fois touché par le Covid19 après la découverte de cinq cas positifs.

C’est 20 Minutes qui l’annonce ce mercredi, cinq membres du groupe professionnel du FC Nantes ont été testés positifs au coronavirus mardi dans le cadre des dépistages régulièrement effectués par le club afin de respecter les normes sanitaires. La semaine passée, Marcus Coco, et deux membres du staff nantais avaient déjà subi un contrôle positif et avaient immédiatement été placés en quatorzaine. Le club de Waldemar Kita n'a pas encore communiqué sur ce sujet, et sur la possible annulation du prochain match de préparation de Nantes prévu le week-end prochain face à Charleroi.