Emiliano Sala : Le FC Nantes écoeure tout le monde !

Alors qu’il devait disputer le Challenge Emiliano Sala cet été, en hommage à son ancien attaquant décédé, le FC Nantes a décidé d’annuler sa participation au tournoi amical. L’entraîneur Antoine Kombouaré a choisi de ne pas présenter son équipe à cause de la situation des Girondins de Bordeaux, adversaires des Canaris dans cette compétition.

Après la décision rendue par la commission d’appel de la Fédération Française de Football, qui a confirmé sa rétrogradation administrative en National, Bordeaux refuse de modifier sa préparation. L’entraîneur David Guion et son staff technique vont continuer à aborder la présaison comme si les Girondins allaient débuter le prochain exercice en Ligue 2. Une manière de garder tout le monde impliqué pendant que le club aquitain espère annuler le verdict via le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

Seulement voilà, le calendrier des Marine et Blanc va déjà subir un changement à cause du FC Nantes. Alors qu’ils devaient disputer le Challenge Emiliano Sala à Orléans avec Bordeaux, les Canaris ont décidé d’annuler leur participation. « Le FC Nantes, par la voix de son entraîneur, Antoine Kombouaré, a pris la décision de ne pas disputer la deuxième édition du Challenge Emiliano-Sala. Les conditions initiales de participation pour lesquelles le club s’était engagé ne sont plus réunies », a communiqué le club nantais sur son site officiel, avant de relayer l’explication de son coach.

Kombouaré s’explique

« De par sa situation extra-sportive, Bordeaux ne nous garantit pas de se présenter avec une équipe compétitive, s’est justifié Antoine Kombouaré. J’ai donc pris la décision de retirer l’équipe du Challenge Emiliano-Sala. » Et afin d’éviter toute critique concernant l’hommage à l’attaquant décédé, le FC Nantes précise que « la motivation de cette décision est purement sportive, et ne remet en aucun cas en question son attachement à la mémoire d’Emiliano Sala, ainsi que la qualité de l’organisation et l’accueil chaleureux des bénévoles, sans oublier les supporters nantais présents dans la région. » Mais sur les réseaux sociaux, le club n'est pas épargné par les supporters mécontents.