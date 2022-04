Emiliano Sala, Cardiff dément cette folle rumeur

Dans : FC Nantes.

La mort d’Emiliano Sala, qui a tragiquement perdu la vie en janvier 2019 dans un accident d’avion, continue de créer la discorde entre Cardiff et Nantes.

En janvier 2019, le FC Nantes et Cardiff City trouvaient un accord pour le transfert d’Emiliano Sala en échange de 17 millions d’euros. L’attaquant argentin s’était engagé pour trois ans et demi en faveur du club de Premier League mais après être revenu à Nantes afin d’y saluer ses coéquipiers, l’attaquant argentin a tragiquement trouvé la mort sur le chemin du retour pour Cardiff. En effet, son avion s’est écrasé dans la Manche, ce qui a coûté la vie à Emiliano Sala ainsi qu'au pilote et a provoqué une vague d’émotions à Nantes. Trois ans plus tard, cette affaire fait toujours couler beaucoup d‘encre. Et pour cause, The Sun dévoile que Cardiff City réclame la somme colossale de 95 millions d’euros au FC Nantes en justifiant que la mort d’Emiliano Sala a coûté la relégation du club de Premier League à Cardiff à la fin de la saison 2018-2019.

Cardiff réclame 95 millions d'euros à Nantes

Cardiff estime avoir perdu 95 M€ car la mort d'Emiliano Sala leur aurait coûté la relégation.



Ce montant estimé comprend les droits TV, la publicité et le sponsoring qu'aurait pu percevoir le club en cas de maintien.



(The Sun) https://t.co/RnFExKCIwH pic.twitter.com/QkudBQBNIp — Actu Foot (@ActuFoot_) April 26, 2022

Une accusation assez osée de la part de Cardiff City, dont l’entraîneur de l’époque Neil Warnock estime qu’avec les buts d’Emiliano Sala en seconde partie de saison, le club gallois aurait obtenu son maintien en Premier League. Par ailleurs, Cardiff City tient Nantes pour responsable l'accident qui a coûté la vie à son ancien attaquant car l'agent Willie McKay aurait agi au nom des Canaris au moment d’organiser le vol qui a coûté la vie à Sala. Nul doute que du côté du FC Nantes, cet argumentaire sera considéré comme non recevable alors que la somme de 95 millions d’euros n’a pas été définie par hasard par Cardiff City. En effet, ce montant représente ce que Cardiff considère avoir perdu en droits télévisés, publicités et sponsoring à cause de sa descente. Pour rappel, le club gallois avait terminé 18e de Premier League à l’issue de la saison 2018-2019 et n’a toujours pas réussi à remonter en Premier League.

Cardiff City FC wish to clarify that there is no truth in today’s press stories relating to a compensation claim being made against FC Nantes.



The suggestions that have been made can be wholly dismissed as false.https://t.co/XhHk2lUWMo — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) April 26, 2022

A en croire le tabloïd britannique, Cardiff City dispose d’un dossier solide et estime avoir de grandes chances d’obtenir gain de cause devant les tribunaux. Une version toutefois démentie jusqu'au sein de Cardiff City De son côté, dans un communiqué publié ce mardi après-midi, le club gallois a néanmoins démenti les informations dévoilées par The Sun plus tôt dans la journée. Le club gallois « tient à préciser qu'il n'y a pas de vérité dans les articles de presse d'aujourd'hui concernant une demande d'indemnisation à l'encontre du FC Nantes. Les suggestions qui ont été faites peuvent être totalement rejetées comme fausses » indique le club. Un communiqué qui a le mérite de clarifier la situation, même si l'attitude du club gallois a souvent été pointé du doigt, y compris lors des différents procès qui ont déjà eu lieu.