EL : Une victoire à l'arraché et méritée pour Nantes

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

1ère journée de l'Europa League :

Stade de la Beaujoire.

FC Nantes - Olympiakos : 2-1.

Buts : Mohamed (32e) et Guessand (90e+3) pour Nantes ; Moutoussamy contre son camp (50e) pour l’Olympiakos.

Pour son grand retour en Coupe d’Europe 18 ans après, le FC Nantes a fait honneur à son histoire face à l’Olympiakos (2-1).

Dans un Stade de La Beaujoire en feu, les Canaris ont effectivement été à la hauteur de l’évènement, Mohamed ouvrant la marque en première période (32e). Au retour des vestiaires, l’Olympiakos égalisait avec un but contre son camp de Moutoussamy suite à une erreur de Lafont (50e). Mais après s'être fait refuser un but (79e), Guessand faisait chavirer La Beaujoire en marquant le but de la victoire de la tête sur un centre de Blas au bout du temps additionnel (93e).

Une victoire bien méritée pour la bande d’Antoine Kombouaré, qui se rassure donc complètement après un début de saison mitigé en L1. La semaine prochaine à Qarabag, défait contre Fribourg (1-2), co-leader du Groupe G avec les Jaunes et Verts, le FCN tentera de confirmer ce beau visage européen qui donne du plaisir à tout le foot français.