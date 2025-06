Douglas Augusto quitte Nantes pour 6,5ME

Dans : FCN.

Par Claude Dautel

Les négociations entre Nantes et Krasnodar se sont accélérées, puisqu'un accord a été trouvé pour le transfert de Douglas Augusto moyennant 6,5ME.

Ce lundi après-midi, Ouest-France confirme que les dirigeants du FC Nantes et ceux du club russe du FK Krasnodar ont trouvé un accord total et que deux ans après avoir rejoint les Canaris, le joueur brésilien va filer vers la Russie moyennant une indemnité de 6,5 millions d'euros. Un montant qui va permettre au club de Waldemar Kita d'aborder son rendez-vous avec la DNCG plus sereinement, et qui va assurer au milieu de terrain un salaire qu'il ne pouvait pas espérer à Nantes.

Un salaire royal pour Douglas Augusto en Russie

Nantes : Kita négocie en Russie pour son crack brésilien https://t.co/x44jJ9kG9g — Foot01.com (@Foot01_com) June 23, 2025

En effet, Krasnodar versera 2 millions d'euros, hors bonus, à Douglas Augusto. Ce dernier a donné son accord au FC Nantes pour boucler les négociations, le joueur brésilien ayant été totalement convaincu par l'offre financière du club champion de Russie, mais toujours privé des coupes d'Europe. Pas de quoi faire reculer celui qui était l'un des (rares) chouchous des supporters nantais.