Ce scénario terrible qui envoie Nantes en Ligue 2

Dans : FCN.

Par Corentin Facy

Incapable de gagner en Ligue 1 depuis le 4 avril dernier, Nantes est en danger avant l’ultime journée du championnat.

Depuis la victoire surprise contre Nice début avril, le FC Nantes n’a pas gagné le moindre match de Ligue 1. Battu par Rennes et Angers, les Canaris ont accroché le PSG, Toulouse et Auxerre, sans pour autant réussir à l’emporter. Ce samedi sur la pelouse de l’Abbé Deschamps, les hommes d’Antoine Kombouaré ont évité la catastrophe de justesse en égalisant à l’heure de jeu après avoir concédé l’ouverture du score. Le point arraché contre l’AJA permet à Nantes de garder un petit matelas sur la place de barragiste actuellement occupée par Le Havre.

Nantes en barrages, si...

Avant la 34e journée, Nantes a deux points d’avance sur le barragiste normand et trois points d’avance sur l’ASSE, avec une différence toutefois largement supérieure aux Verts (21 buts d’écart). Le journal Ouest France reste toutefois prudent, car si une victoire ou un match nul de Nantes lors de la dernière journée contre Montpellier assurerait quasiment le maintien des Canaris, un scénario catastrophe reste possible. En cas de défaite nantaise face au MHSC, les coéquipiers de Nicolas Pallois s’exposaient alors au retour du Havre qui, en cas de victoire contre Strasbourg lors de la dernière journée, passerait devant Nantes et enverrait directement le club de Waldemar Kita en barrages.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵.



Les Canaris obtiennent un point face à Auxerre.



𝟭-𝟭 ﹅ #ajafcn pic.twitter.com/IjmVG3eDaK — FC Nantes (@FCNantes) May 10, 2025

« Les Canaris sont en ballottage très favorable, mais vont devoir attendre le coup de sifflet final de cette saison pour se relâcher et vite oublier ce nouvel exercice médiocre en Ligue 1 » conclut le quotidien régional, qui résume plutôt bien la pensée des supporters nantais au lendemain de cette avant-dernière journée de Ligue 1. A La Beaujoire, personne n’a pris son pied cette saison et si le maintien serait un vrai soulagement, difficile pour autant d’y voir un bon présage pour la suite des évènements si rien ne change à l’avenir.