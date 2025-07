C'est officiel, Alban Lafont quitte le FC Nantes

Dans : FCN.

Par Nathan Hanini

Mis au placard la saison passée au FC Nantes, Alban Lafont quitte l’hexagone pour s’engager en Grèce du côté du Panathinaïkós. Les deux clubs ont officialisé l’échange en début de soirée.

De capitaine victorieux à gardien déchu, la fin d’aventure nantaise d’Alban Lafont reste compliquée. Le portier de 26 ans quitte le FC Nantes en prêt pour le Panathinaïkós. Un départ sans option d’achat pour l'ancien toulousain. Le FC Nantes a officialisé le prêt dans un communiqué sur les réseaux sociaux. « À Nantes, il prend petit à petit ses marques et enchaîne les performances de haut niveau. Si son gabarit l'aide à être à l'aise dans les airs, il l'est également sur sa ligne où il est l'un des gardiens de Ligue 1 les plus adroits, » précise le communiqué avant de lui souhaiter une belle saison. Anthony Lopes reste quant à lui le numéro un dans la hiérarchie devant Patrik Carlgren.